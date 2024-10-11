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中文版：打造矽盾：台積電與台灣的未來
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中文版：打造矽盾：台積電與台灣的未來

晶片島上的光芒
Jordan Schneider

林宏文是《晶片島上的光芒》一書的作者,這本書深入探討了台積電的歷史、管理方法和國際角色。作為台灣最資深的半導體記者之一、林宏文以其三十多年的行業經驗,為讀者呈現了一個全面而生動的台灣半導體產業發展故事。

訪談中、主要討論了以下幾個關鍵話題:

  • 台積電的創立背景及其在全球半導體產業中的獨特定位

  • 台灣政府在推動半導體產業發展中的角色,特別是工研院和科學園區的貢獻

  • 台積電的管理模式,包括研發與製造部門的平衡以及人才培養策略

  • 台灣半導體產業的國際競爭力,尤其是與三星等競爭對手的比較

  • 台積電在全球地緣政治中的角色,以及"矽盾"這一概念的由來和影響

  • AI時代對半導體產業的影響,特別是對記憶體和邏輯晶片整合的需求

  • 台灣與美國在看待國際關係上的差異,以及這種差異對台灣國際戰略的影響

Special thanks to the host of this interview, Arrian Ebrahimi of the Chip Capitols substack. Cohosted by ChinaTalk editors Nicholas Welch and Lily Ottinger. 

Outtro music: Right Here Waiting, by Richard Marx. Youtube Link.

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