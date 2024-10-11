中文版：打造矽盾：台積電與台灣的未來

林宏文是《晶片島上的光芒》一書的作者,這本書深入探討了台積電的歷史、管理方法和國際角色。作為台灣最資深的半導體記者之一、林宏文以其三十多年的行業經驗,為讀者呈現了一個全面而生動的台灣半導體產業發展故事。
訪談中、主要討論了以下幾個關鍵話題:
台積電的創立背景及其在全球半導體產業中的獨特定位
台灣政府在推動半導體產業發展中的角色,特別是工研院和科學園區的貢獻
台積電的管理模式,包括研發與製造部門的平衡以及人才培養策略
台灣半導體產業的國際競爭力,尤其是與三星等競爭對手的比較
台積電在全球地緣政治中的角色,以及"矽盾"這一概念的由來和影響
AI時代對半導體產業的影響,特別是對記憶體和邏輯晶片整合的需求
台灣與美國在看待國際關係上的差異,以及這種差異對台灣國際戰略的影響
Special thanks to the host of this interview, Arrian Ebrahimi of the Chip Capitols substack. Cohosted by ChinaTalk editors Nicholas Welch and Lily Ottinger.
Outtro music: Right Here Waiting, by Richard Marx. Youtube Link.
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