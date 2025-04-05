ChinaTalk

ChinaTalk

ChinaTalk
ChinaTalk
EMERGENCY POD: Liberation Day with Tanner Greer of Scholarstage
0:00
-1:41:34

EMERGENCY POD: Liberation Day with Tanner Greer of Scholarstage

Jordan Schneider

Tanner Greer of Scholar's Stage and I try to make sense of Liberation Day, the intellectual underpinnings of Trump's team, and what it all means for the world.

Tanner's report: https://www.fpri.org/article/2025/03/obscurity-by-design/

Outtro Music: Nobody but You Babe, Clarence Reid, 1969 https://www.youtube.com/watch?v=vCT7w2t8cyY

01:23 Geopolitical Implications of Trump's Management Style

35:02 Economic Vision and Industrial Renaissance

52:28 Economic Liberalism and Trump World

52:42 Industrial Policy Camps in Trump Administration

56:30 Laura Loomer and Trump World Geopolitics

01:04:04 Historical Parallels and Red Experts Problem

01:20:00 Taiwan Policy and Cultural Wars

01:29:40 China Policy and Trump's Tactical Approach

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Jordan Schneider · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture