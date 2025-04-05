EMERGENCY POD: Liberation Day with Tanner Greer of Scholarstage

Tanner Greer of Scholar's Stage and I try to make sense of Liberation Day, the intellectual underpinnings of Trump's team, and what it all means for the world.
Tanner's report: https://www.fpri.org/article/2025/03/obscurity-by-design/
Outtro Music: Nobody but You Babe, Clarence Reid, 1969 https://www.youtube.com/watch?v=vCT7w2t8cyY
01:23 Geopolitical Implications of Trump's Management Style
35:02 Economic Vision and Industrial Renaissance
52:28 Economic Liberalism and Trump World
52:42 Industrial Policy Camps in Trump Administration
56:30 Laura Loomer and Trump World Geopolitics
01:04:04 Historical Parallels and Red Experts Problem
01:20:00 Taiwan Policy and Cultural Wars
01:29:40 China Policy and Trump's Tactical Approach
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