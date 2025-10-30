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ChinaTalk

ChinaTalk
ChinaTalk
Second Breakfast: Xi-Trump, Taiwan Deterrence, Tibetan Buddhism, Antietam
0:00
-53:19

Second Breakfast: Xi-Trump, Taiwan Deterrence, Tibetan Buddhism, Antietam

Jordan Schneider

Featuring the Kirsten and Charlotte Asdal alongside Tony (https://www.breakingbeijing.com/) Eric Robinson, Justin (https://justinmc.substack.com/) and myself

Chapters

02:55 US-China Relations: Punctuated Decoupling

05:52 Woo Trump didn't sell out Taiwan! But what if he did?

08:21 Xi Jinping's Confidence and Military Calculations

24:12 Blockades

28:54 Innovation vs. Production in Defense Technology

43:08 Book Recommendations and Cultural Reflections

44:57 Game of the Week: Historical Insights

Outtro music: suno' s version of bad bunny singing about antietam. I promise I won't do this for every episode outtro until the AI gets better.

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