Second Breakfast: Xi-Trump, Taiwan Deterrence, Tibetan Buddhism, Antietam

Featuring the Kirsten and Charlotte Asdal alongside Tony (https://www.breakingbeijing.com/) Eric Robinson, Justin (https://justinmc.substack.com/) and myself
Chapters
02:55 US-China Relations: Punctuated Decoupling
05:52 Woo Trump didn't sell out Taiwan! But what if he did?
08:21 Xi Jinping's Confidence and Military Calculations
24:12 Blockades
28:54 Innovation vs. Production in Defense Technology
43:08 Book Recommendations and Cultural Reflections
44:57 Game of the Week: Historical Insights
Outtro music: suno' s version of bad bunny singing about antietam. I promise I won't do this for every episode outtro until the AI gets better.
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