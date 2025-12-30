ChinaTalk 2025 Year in Review

ChinaTalk Audience survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ99GAL0m_8iBqZDiKoEjRZiyX6544QvaCNtd1cVkc826n7A/viewform?usp=dialogFeatured coverage on Substack:
Industrial diamonds: https://www.chinatalk.media/p/diamonds-are-a-trade-wars-best-friend
China’s influence in Central Asia: https://www.chinatalk.media/p/notes-on-kyrgyzstan
Taiwanese WWII veterans: https://www.chinatalk.media/p/taiwan-confronts-wwii
Chinese tourism in Taiwan’s outlying islands: https://www.chinatalk.media/p/mainland-tourists-at-kinmens-golden
NeurIPS street interviews: https://www.youtube.com/watch?v=bOr0IlE6NPc&t=1s
Outtro Music: Jameison Greer https://www.youtube.com/watch?v=UrojJFYEL1E
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